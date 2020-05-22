Пособия на детей в России стали вдвое больше

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличивается с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о законопроекте о неотложных действиях по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии.

Поправка в него была внесена секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Изначально с предложением о повышении пособия выступил президент России Владимир Путин.

Кроме того, поправки увеличивают с 6 000 рублей до 13 504 рублей максимальный размер пособия для оставшихся без работы в период декретного отпуска женщин.

Новые пособия будут выплачиваться с 1 июня.