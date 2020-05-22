Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП

Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП или 1 трлн юаней ($141,6 млрд) из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьер-министра страны Ли Кэцяна.

Кроме того, Китай не устанавливает целей по росту ВВП в 2020 году. Премьер отмечает, что в I квартале года ВВП страны упал на 6,8% из-за новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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