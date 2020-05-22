Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новом резервном кредите на 18 месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение фонда.

Новый кредит откроет Украине доступ в 3,6 млрд SDR (искусственное резервное и платёжное средство МВФ. – примечание «Газеты.Ru»), что эквивалентно $5 млрд, указано в сообщении. Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

В настоящее время соглашения достигнуто на рабочем уровне, руководства МВФ рассмотрит его в ближайшие недели, говорится в сообщении фонда.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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