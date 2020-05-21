Доходы российских автокомпаний в апреле рухнули более чем в 2,5 раза

В апреле текущего года доходы российских автомобильных компаний упали на 60% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные «Газете.Ru» аналитической кампанией «Автостат Инфо».

За 4 месяца этого года автокомпании выручили 648,45 млрд рублей, что на 1,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле было продано всего 53,3 тыс. автомобилей, а рынок сократился до 422,2 тыс. автомобилей.

Все это говорит о том, что нынешний кризис отразится на отечественном авторынке сильнее, чем кризис 2015 года, вызванный введением западных санкций, считают эксперты.

«Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю. Апрель 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости», — сказал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

Он добавил, что существенного роста продаж автомобилей в мае также не ожидается.

Ранее эксперты посчитали, что продажи легковых автомобилей в России в 2020 году из-за экономического кризиса могут упасть на 30% — до 1,14 млн машин.

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