Мишустин поручил ежедневно докладывать ему о ситуации с выплатами медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение ежедневно докладывать ему о ситуации с выплатами надбавок медикам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Минздрав и Федеральное казначейство должны держать данную ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы всем медработникам и водителям скорой помощи были выплачены положенные им выплаты.

«Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей», — сказал Мишустин.

Он также попросил Минкомсвязь проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые поступают по этой теме на портал государственных услуг.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

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