Эксперт: после пандемии из трудовых отношений исчезнет принцип «я начальник – ты дурак»

После пандемии многие компании откажутся от иерархической системы управления, что изменит классические взаимоотношения в коллективе. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по анализу процессов цифровой трансформации J'son&Partners Consulting Александр Герасимов.

«Переход на плоские системы управления изменит классические взаимоотношения в коллективе, построенные на принципе подчинения «я начальник – ты дурак», — пояснил он.

По словам Герасимова, традиционные системы управления основаны на стратегии максимизации в ущерб эффективности. Плоские системы позволяют уменьшить психологическое давление на сотрудников.

«Кардинально уменьшается давление иерархических систем управления на людей, находящихся внизу управленческой вертикали – вспомним известную картинку с птичками на жердочках. Ввиду отсутствия в цифровой экономике «верхних жердочек», санитарная обстановка для находящихся «на нижней жердочке» птичек заметно улучшается», — заключил эксперт.

Ранее социологи выяснили, что больше 40% опрошенных россиян хотели бы продолжить работать из дома после того, как будет снят режим самоизоляции.