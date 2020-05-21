В России призвали после пандемии внести плавающий график в Трудовой кодекс

Плавающий график работы следует внести в Трудовой кодекс после окончания пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, многие крупные компании оценивают работу сотрудников не по количеству отработанных часов, а по конкретному результату.

«Во многих компаниях так оценивают работу всех без исключения сотрудников – не по отработанному времени, а по результату, ведь и в офисе можно 8 часов в день ковырять в носу», — сказал эксперт.

Он добавил, что право работодателя устанавливать плавающий график необходимо закрепить законодательно. Благодаря этому сотрудники получат возможность совмещать работу из дома и офиса. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, сотрудник может работать либо в офисе, либо дистанционно.

Ранее эксперты ЭВНИИ труда выяснили, что из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.