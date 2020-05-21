Мировые цены на нефть поднялись вверх

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,85% — до $36,41. Об этом следует из данных торгов.

Такие данные представлены по состоянию на на 8.00 мск.

В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

— Нефть дорожает после новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса

— Минэнерго России и США обсудили стабилизацию нефтяного рынка