Мировые цены на нефть поднялись вверх
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Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,85% — до $36,41. Об этом следует из данных торгов.
Такие данные представлены по состоянию на на 8.00 мск.
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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