Венесуэла пытается через суд вернуть золото от Банка Англии
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, с целью добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на €930 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переданный в суд документ.
Уточняется, что слитки понадобились Венесуэле для борьбы с COVID-19. Так, государство планирует потратить вырученные с их продажи средства на закупку медоборудования, лекарств и продуктов питания.
Представляющий ЦБ Венесуэлы в суде адвокат Сарош Зайвалла заявил, что затягивая этот процесс, Англия значительно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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