Банки попросили ЦБ отсрочить подключение к СБП на фоне коронавируса

Банки с универсальной лицензией из-за ситуации с пандемией коронавируса обратились к Центробанку России с просьбой перенести обязательное подключение к Системе быстрых платежей с 1 октября 2020 года на 1 октября 2021 года. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, передает РИА «Новости».

Отмечается, что к этому времени регуляторы рассчитывают вернуться к нормальному режиму работы и преодолеть последствия, связанные с коронавирусом.

По оценкам банков, прямые затраты на подключение к СБП могут составить минимум от 3 до 5 млн рублей, а в ряде случаев, при закупке дополнительного оборудования, превосходить 10 млн рублей.

При этом сообщается, что в том числе в условиях снижения потребительского спроса большинство малых кредитных организаций переходят в режим экономии, направляют дополнительные средства на реструктуризацию выданных клиентам кредитов.

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