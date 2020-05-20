Посол РФ: снижение объема торговли с КНР не станет критическим

Посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что сокращение объема торговли между Китаем и Россией из-за последствий пандемии коронавируса не станет критическим и в скором времени вернется к прежним показателям, передает РИА «Новости».

«Мы в этом году получим результаты по итогам года меньшие, чем можно было бы надеяться <...> Но я надеюсь и даже уверен в том, что возможное сокращение объема торговли не будет критическим», — сказал Денисов.

Он отметил, что оптимистично смотрит на данную ситуацию.

По его словам, несмотря на коронавирус, в первом квартале 2020 года «Россия оказалась едва ли не наиболее удачливым торговым партнером Китая». Объем торговли вырос по сравнению с предыдущими показателями, однако этот факт является инерцией деловых отношений в 2019 году, считает Денисов.

В списке торговых партнеров Китая Россия теперь находится на 10-м месте. По итогам первого квартала 2020 года объем торговли между странами составил $25,35 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил о своем разочаровании в КНР из-за пандемии коронавируса

— Трамп сообщил о «потере вкуса» к торговой сделке США и Китая