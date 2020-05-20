Выход на досрочную пенсию в России может стать проще
Условия для выхода на досрочную пенсию в России могут стать проще. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на направленный Минэкономразвития в правительство план по восстановлению экономики страны.
В документе говорится, что до окончания 2020 года на пенсию смогут уйти россияне, которым до нее остается три года. Инициатива разработана с целью поддержки занятости и рынка труда.
Также предложение предполагает увеличение минимальных пособий по безработице с 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая текущего года.
Кроме того, авторы предлагают увеличить размер выплат для индивидуальных предпринимателей до 12,1 тыс. рублей на такой же срок. План также предполагает развитие гибких форм занятости и онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.
В данный момент возможность досрочного выхода на пенсию доступна потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста гражданам, при условии наличия страхового стажа в 20 — 25 лет.
Отмечается, что документ постоянно редактируется, окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.