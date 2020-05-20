В ГД предложили работающим с COVID-19 медикам назначить льготы военных

Депутат Госдумы Василий Власов направил обращение вице-премьеру России Андрею Белоусову, в котором предлагает распространить льготы, предусмотренные для военных и сотрудников правоохранительных органов, на врачей, работающих с COVID-19. Об этом сообщает RT.

В своем письме парламентарий отметил, что главный удар инфекции приняли на себя именно сотрудники медучреждений. Поэтому им нужно дать существенные государственные социальные гарантии, заявил Власов.

Он отметил, что в настоящее время в России в отношении военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников органов внутренних дел действуют очень широкие меры социальной поддержки.

«Считаю необходимым включить медработников в этот статус и распространить действие существующих льгот и мер поддержки на сотрудников медучреждений, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей», — указано в тексте обращения.

Известно, что среди прочего, участники боевых действий освобождены от уплаты налога на имущество, в случае если оно не используется для предпринимательской деятельности. Кроме того, им может быть предоставлена скидка в 50% на оплату услуг ЖКХ.

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