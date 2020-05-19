Все штаты США начали восстанавливать экономику

Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«По имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику», – отметил Пенс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пакет поддержки экономики на $3 трлн одобрила палата представителей Конгресса США

— Мнучин предупредил о разрушении экономики США при задержке отмены ограничений

— Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку