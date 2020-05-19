Нидерланды открывают бары и рестораны с 1 июня

Работа баров и ресторанов возобновится в Нидерландах с 1 июня на фоне постепенного снятия ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте.

С полудня 1 июня бары и рестораны могут начать принимать посетителей, при условии, что в зале находится не более 30 человек, не считая персонала, и соблюдается социальная дистанция в 1,5 м, отметил Рютте.

Кроме того, с 1 июня в Нидерландах разрешается возобновить работу кинотеатров и музеев при соблюдении установленных ограничений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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