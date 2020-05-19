Действие ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать
Власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНДВ) для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин России.
Ведомство предлагало продление этого налога до 1 января 2021 года в рамках плана по борьбе с COVID-19. Однако в результате обсуждений было принято решение этого не делать.
В Минфине отметили, что данный вопрос сняли с повестки дня.
Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вносящий ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из основных аспектов документа является постепенная отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая для отдельных групп товаров начнется уже 1 января 2020 года.
Эксперты полагают, что это позволит пресечь уклонение от уплаты налогов, а честным представителям малого бизнеса пойдет только на пользу.