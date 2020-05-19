Около 4 млн масок продается в России за сутки
В России за сутки продается около 4 млн защитных масок, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Об этом сообщает ТАСС.
Маски реализуются через аптеки, крупные торговые сети и мелкие розничные магазины, отметил Евтухов. Он также добавил, что ожидается постепенное снижение стоимости масок.
Спрос на защитные маски вырос в связи пандемией новой коронавирусной инфекции.
По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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