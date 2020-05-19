Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Российский президент Владимир Путин раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, передает ТАСС.

Путин отметил, что если бы в постановлении правительства сразу были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения данных президентских выплат медицинскому персоналу за работу в условиях пандемии, то было бы меньше вопросов к главврачам и к губернаторам.

И тогда не нужно было бы поправлять это постановление правительства, сказал глава государства.

Путин одобрил внесенные поправки, добавив, однако, что «не нужно ни на кого ничего перекладывать».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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