Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС найти консенсус по цене на транспортировку газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сегодняшний день не урегулирован, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что члены ЕАЭС уже несколько лет не могут определиться с окончательным взаимоприемлемым решением по данному вопросу, в то время как актуальность проблемы постоянно возрастает.

Он призвал лидеров экономического союза прийти к консенсусу.

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