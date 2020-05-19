В Москве вновь работают 99% промышленных предприятий

В Москве с 12 мая возобновили свои работы 711 из 720 промышленных предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

По его словам, в период ограничений, введенных из-за коронавируса, в столице действовали 350 предприятий, которые обеспечивали горожан продуктами, лекарствами, стойматериалами для больниц и др.

«С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило свою работу», — уточнил Ефимов.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохоров, теперь 381 тысяч человек могут ходить на работу.

«31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках», — сказал Прохоров.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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