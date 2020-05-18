Россия отменила запрет на ввоз рыбы из Китая
Россия отменяет введенный из-за коронавируса запрет на ввоз рыбы и экзотических животных из Китая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.
Возобновляется ввоз и транзит через территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих и живой рыбы из Китая.
30 января Россельхознадзор ввел соответствующий запрет, который позже был продлен до 18 февраля. В середине апреля ведомство вновь разрешило ввоз ракообразных и моллюсков.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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