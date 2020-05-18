Экономист скептически отреагировал на идею снизить накопительную пенсию

Экономист Константин Юрченко заявил, что разговорами о накопительной пенсии и увеличении продолжительности жизни власти пытаются создать позитивную повестку в условиях кризиса. Об этом сообщает Ura.ru.

По его мнению, принятые решения кардинально ничего не поменяют.

«Это некая попытка властей говорить о позитивной повестке», — сказал он.

Юрченко также неодобрительно высказался по поводу частых изменений в пенсионной системе. Экономист считает, что постоянные нововведения в системе не вызывают у населения желания вкладываться в нее.

При этом сам механизм накоплений он назвал единственным вариантом для достойной жизни на пенсии.

До этого стало известно, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому месячная сумма накопительной пенсии россиян в 2021 году станет меньше.

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