Экономист скептически отреагировал на идею снизить накопительную пенсию
Экономист Константин Юрченко заявил, что разговорами о накопительной пенсии и увеличении продолжительности жизни власти пытаются создать позитивную повестку в условиях кризиса. Об этом сообщает Ura.ru.
По его мнению, принятые решения кардинально ничего не поменяют.
«Это некая попытка властей говорить о позитивной повестке», — сказал он.
Юрченко также неодобрительно высказался по поводу частых изменений в пенсионной системе. Экономист считает, что постоянные нововведения в системе не вызывают у населения желания вкладываться в нее.
При этом сам механизм накоплений он назвал единственным вариантом для достойной жизни на пенсии.
До этого стало известно, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому месячная сумма накопительной пенсии россиян в 2021 году станет меньше.
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