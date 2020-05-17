В Подмосковье создадут комиссию по выплат медикам

В Подмосковье начнет работу комиссия по выплатам медикам, работающим с коронавирусом, написал губернатор региона Андрей Воробьев »ВКонтакте».

«Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами», — говорится в сообщении.

Воробьев подчеркнул, что обращения будет отслеживать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

В Подмосковье коронавирусом заразились 27 тысяч, скончались 268 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Северной Осетии выявили нарушения при выплатах медикам

— Правительство выделило 22 млрд рублей на майские выплаты медикам

— СК разбирается с данными о невыплате надбавок медикам, работающим с COVID-19