Sunday Times: Усманов  лидирует по пожертвованиям на борьбу с COVID-19

Российский бизнесмен Алишер Усманов признан лидером по пожертвованиям на борьбу против коронавируса.

Соответствующие подсчёты опубликовала 17 мая британская газета Sunday Times.

Согласно данным издания, Усманов выделил $126 млн для противодействия COVID-19 в России и $25 млн на те же цели - в Узбекистане.

Ранее журнал Forbes также назвал Усманова лидером по объему личных пожертвований на борьбу с пандемией в мире среди россиян. Кроме того, по подсчетам германского издания intelliNews, объем средств, выделенных компаниями Усманова и его партнеров по бизнесу на противодействие COVID-19 в России, превысил 100 млн долл. Эти суммы направлены в виде финансовых средств и в виде различных льгот. По суммарному объему пожертвований на борьбу с коронавирусом, Усманов находится в тройке мировых лидеров, наряду с Джеком Дорси и Биллом Гейтсом.

Состояние Усманова Sunday Times оценивает в 11,68 млрд фунтов стерлингов.

На втором месте по объему пожертвований на борьбу с коронавирусом в рейтинге Sunday Times южноафриканский миллиардер Никки Оппенгеймер. Объем его пожертвований 42,9 млн фунтов стерлингов против 117,7 млн.