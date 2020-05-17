В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.

Аксенов уточнил, что окончательное решение о работе санаторно-курортной отрасли на федеральном уровне будет принято до 1 июня. В настоящее время действует еще ряд ограничений. Их постепенно начнут снимать с 18 мая.

«Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]», — добавил чиновник.

Всего на сегодняшний день в республике 272 выявленных случая инфекции (+14 за сутки), выздоровели всего 106 пациентов, а скончались — двое.

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