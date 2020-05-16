Самарская область пересчитала выплаты медикам за апрель

Самарская область пересчитала апрельские выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом, пишет региональный оперштаб.

«В соответствии с изменениями, утвержденными на федеральном уровне, в регионе сегодня оперативно произведен перерасчет выплат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медработники получат выплаты в кратчайшие сроки.

Ранее Следственный комитет начал проверку информации о том, что в некоторых регионах медики не получили надбавки к зарплате за борьбу с коронавирусом.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

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