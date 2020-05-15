Мантуров: Россия к июню будет производить 11 млн масок в сутки
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан медицинскими и гигиеническими масками. В июне их производство увеличится с 9 до 11 млн штук в сутки, сообщает ТАСС.
«Мы с июня добавим еще почти 2 млн масок собственного производства, то есть уже 11 млн», — сказал Мантуров.
По его словам, из всего объема произведенных изделий чуть меньше половины — медицинские маски, остальные — гигиенические.
Он также выразил уверенность, что проблема с их производством и обеспечением аптек решена в полном объеме.
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