Белоруссия получит первую партию американской нефти в июне
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Первая партия американской нефти в объеме 80 тыс. тонн прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
По его словам, танкер уже начал загрузку и планирует выйти из порта Beaumont 17 мая.
Первая партия будет доставлена из Клайпеды на ОАО «Нафтан» по железной дороге.
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