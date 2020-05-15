Белоруссия получит первую партию американской нефти в июне

Первая партия американской нефти в объеме 80 тыс. тонн прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

По его словам, танкер уже начал загрузку и планирует выйти из порта Beaumont 17 мая.

Первая партия будет доставлена из Клайпеды на ОАО «Нафтан» по железной дороге.

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