Московские власти купили крупнейшего в России производителя масок

Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти столицы приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «Компания инновационных технологий». Об этом пишут «Ведомости».

В настоящий момент компания производит около трех млн медицинских масок в сутки. Москва же сейчас нуждается в четырех млн ежедневно.

Согласно данным СПАРК, в марте единственным владельцем «КИТ» стало ООО «Центррегионинвест», которое находится под контролем АО «Капиталинвестпроект», а им управляет московское правительство.

По словам Ефимова, власти приняли такое решение в связи с пандемией коронавируса. В настоящий момент производство развернуто на территории Технополиса «Москва».

Уточняется, что производимые «КИТ» маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости. Как уточняется, до эпидемии себестоимость медицинской маски до пандемии была около 1 руб., а из-за повышения цен на сырье поднялась до 7 руб.

Согласно последним данным, в России выявлено 252 245 случая CОVID-19. При этом 53 530 человек выздоровели, 2 305 скончались.