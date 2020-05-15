В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток

В Национальном родительском комитете (НРК) обратились в правительство России с предложением ввести в стране специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст письма и председателя НРК Ирину Волынец.

Она констатировала, что далеко не все имеют деньги на покупку средств индивидуальной защиты.

Как отмечается в тексте обращения, расчет размера пособия должен вестись с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе. В нем указано, что это должно делаться из расчета минимум одна маска в день.

«Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — говорится в тексте обращения.

Волынец также отметила, что в виде некоторых исключений такое пособие можно заменить на бесплатную выдачу определенного количества масок и перчаток.