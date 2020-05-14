Почти 3 млн американцев в течение недели обратились за пособием по безработице

В США в течение одно недели (до 9 мая) 2,981 миллион американцев подали заявления на пособие по безработице. Об этом сообщает министерство труда страны.

Так, неделю ранее соответствующий запрос сделали 3,176 миллиона граждан.

По данным Reuters, аналитики рассчитывали на снижение показателя на 669 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 2,5 миллиона.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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