В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.

Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд рублей. «РТ-Инвест» и Росатом займутся технологическими составляющими.

«Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель», — сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Речь идет о тех отходах, которые нельзя после переработки вернуть во вторичный оборот.

Представители компаний уверяют, что российская промышленность получит от проекта 459 млрд рублей дополнительных инвестиций, тем самым в России сформируется новая отрасль с высоким экспортным потенциалом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Отбросит страну в 90-е»: чем опасен мусор в период пандемии

— Минприроды подготовило дорожную карту по запуску раздельного сбора мусора в России

— В правительстве одобрили первый проект федеральной схемы по обращению с отходами