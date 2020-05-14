Кофе впервые стал популярнее чая в России

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамзан Чантурия заявил, что в прошлом году потребление различных кофейных напитков в России обогнало потребление чая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, россияне выпили 180 тыс. т напитков, приготовленных из зернового, молотого, растворимого кофе и кофейных смесей.

Потребление чистого чая всех сортов без учета травяных смесей составило 140 тыс. т.

В 2017 и 2018 году в России выпили примерно одинаковое количество кофе и чая – по 160 тыс. т.

Согласно данным об импорте, рассчитанным на основе информации Федеральной таможенной службы, кофе подтверждает численное превосходство. В 2019 году в РФ ввезли 413,3 тыс. т основных видов кофе и 312,2 тыс. т всевозможных видов чая. Кофе чаще всего завозили из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай — из Индии, Шри-Ланки и Кении.

В исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств, также отмечают, что покупки кофе в магазинах уже два года опережают приобретение чая. Так, для домашнего потребления россияне в 2019 году купили 110,8 тыс. т кофе и 90,6 тыс. т чая. В 2018 – 1004,7 тыс. т кофе и 9,3 тыс. т чая.

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