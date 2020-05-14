Bloomberg: гендиректор ВТО досрочно уйдет с поста

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен досрочно уйти с поста, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Второй срок Азеведу на посту генерального директора организации истекает в 2021 году, однако он решил прекратить работу раньше, заявили источники.

По данным агентства, страны-члены ВТО уже знают о намерении Азеведу. Сменить действующего гендиректора может один из его заместителей.

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