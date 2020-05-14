Роспотребнадзор подготовил памятку о кредитных каникулах

Роспотребнадзор совместно с экспертами Министерства финансов России подготовил памятку об особенностях кредитных каникул в период пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

В памятке указано, что получить кредитные каникулы можно при снижении совокупного дохода заемщика за предыдущий месяц более чем на 30% по сравнению со средним месячным доходом за 2019 год.

Заявление на кредитные каникулы можно подать до 30 сентября текущего года, при этом заемщик сам может установит срок льготного периода в диапазоне от одного до шести месяцев, говорится в памятке.

Кроме того, Роспортребнадзор напоминает, что каникулы можно получить на ипотеку, потребительский кредит, автокредит и кредитные карты. Льготы распространяются на договор с банком, микрофинансовой организацией, ломбардом и кредитными кооперативами.

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