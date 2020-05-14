Кабмин установил размер выплат медперсоналу скорой помощи и стационаров

Правительство установило размер стимулирующих выплат для медицинского персонала скорой помощи и стационаров, который работает с гражданами, у которых диагностирована новая коронавирусна инфекция, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В соответствии с документом, врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, врачи стационаров – по 80 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, средний и младший медицинский персонал и водители машин скорой помощи получат доплату в размере 25 тысяч рублей в месяц. При этом средний медперсонал в стационарах получит по 50 тысяч рублей в месяц, младший – по 25 тысяч рублей в месяц.

Установленные выплаты распространяются также на военных и приравненных к ним лиц, которые работают с гражданами, у которых выявлен коронавирус нового типа.

По последним данным, в России зафиксировано 242 271 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2212 — с летальным исходом. Вылечились 48 003 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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