Кабмин выделил 4,8 млрд рублей на выплаты медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работником подведомственным учреждениям Министерства обороны, Федерального медико-биологического агентства и Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Выплаты получат медицинские работники, военнослужащие и приравненные к ним лица, которые работают непосредственно с гражданами, у который диагностирована новая коронавирусная инфекция, указано в распоряжении.

По последним данным, в России зафиксировано 242 271 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2212 — с летальным исходом. Вылечились 48 003 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 1666 российских военнослужащих заразились коронавирусом