Первый зампредправления ВТБ госпитализирован с COVID-19

Первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Financial One.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в России выявлено 242 271 случая CОVID-19. При этом 48 003 человека выздоровели, 2 212 скончались.

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