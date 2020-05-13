Рада окончательно запретила возвращать Приватбанк Коломойскому

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Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому экс-владельцы не смогут вернуть неплатежеспособные банки. Об этом сообщает «112.ua».

Законопроект получил поддержку 270 парламентариев при минимальном пороге в 226 голосов. Следующим этапом является подписание документа президентом Украины Владимиром Зеленским.

Принятие данного закона делает невозможным возвращение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому Приватбанка.

Данный закон является важным в рамках сотрудничества Международным валютным фондом и Всемирным банком с украинским руководством, в котором нуждается Украина.

«ПриватБанк» национализирован в 2017 году.

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