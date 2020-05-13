После пандемии вырастет спрос за загородную недвижимость

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции спровоцировали небывалый спрос на загородную недвижимость. Об этом изданию «Forbes» рассказали владельцы подмосковных коттеджей и представители строительных компаний.

В материале указывается, что число бронирований загородных домов в Подмосковье на майские праздники и лето выросло на 70%, а выручка бизнеса увеличилась в несколько раз.

«На нашем сайте многие частные дома и апартаменты забронированы на более длительный срок, чем обычно. Мест там уже нет, а число желающих изолироваться только прибавляется», — пояснил изданию основатель сервиса по бронированию жилья Tvil Алексей Черепахин.

Основатель компании по продаже модульных домов «ДубльДом» Иван Овчинников посчитал, что сейчас большинство городских жителей испытали потребность в загородной жизни, особенно это касается семей с детьми.

При этом интерес к загородной недвижимости после пандемии только возрастет, заверил бизнесмен.

«Раньше мы всех убеждали: «Ребята, выезжайте из города, живите в своих домах». А сейчас все это и сами понимают — за городом безопаснее», — заключил он.