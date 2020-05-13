Второе чтение законопроекта о новых мерах поддержки экономики перенесли в ГД

Госдума приняла решение о переносе II чтения законопроекта, который предусматривает новые меры экономической поддержки. Об этом сообщает ТАСС.

Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко в рамках планерного заседания попросил о переносе для доработки законопроекта.

Кроме того, в документ планирую внести поправки в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что дополнительное заседание нижней палаты парламента может быть перенесено на 21 и 22 мая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ГД приняла в I чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики

— Российские власти проработали новый пакет мер поддержки экономики и россиян