Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявил, что его должность сокращают

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании за борьбу с Газпромом и коррупцией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», — сообщил он.

По его мнению, объяснение такого решения заключается в том, что в настоящее время борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», не является приоритетом, как и борьба с коррупцией.

При этом главу правления компании Андрея Коболева не увольняют, напротив, кабмин Украины продлит ему контракт на четыре года, добавил Кобалев.

Ранее в СМИ появилась информация, что новое руководство «Нафтогаза» чистит управленческую вертикаль, и ищет на место Витренко человека, которому доверят Третейский суд в Гааге против России за захват активов «Черноморнефтегаза».