Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета
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Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда Government Pension Fund Global, чтобы покрыть дефицит госбюджета. Об этом сообщает Bloomberg.
Дефицит бюджета страны в текущем году составит порядка $20 млрд без учета льгот для нефтяников в размере $5,8 млрд.
Негативное влияние на экономику Норвегии оказывает, во-первых, пандемия коронавируса, а, во-вторых, обвал мировых цен на энергоносители.
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