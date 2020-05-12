Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

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Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда Government Pension Fund Global, чтобы покрыть дефицит госбюджета. Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит бюджета страны в текущем году составит порядка $20 млрд без учета льгот для нефтяников в размере $5,8 млрд.

Негативное влияние на экономику Норвегии оказывает, во-первых, пандемия коронавируса, а, во-вторых, обвал мировых цен на энергоносители.

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