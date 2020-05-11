Более половины масок в России производятся отечественными предприятиями

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В России 75% медицинских масок принадлежат отечественному производству, остальные импортируются из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, существуют нормативы, предназначенные в первую очередь для работников системы здравоохранения, которые должны быть лучше всего защищены.

Он отметил, что сейчас в России выпускаются около 9 млн масок в сутки, что в пять раз выше показателей марта.

«75% в России производится нашими собственными предприятиями, а еще там четыре - четыре с половиной млн масок Минпромторг импортирует их из разных мест», — уточнил Чернышенко.

Он добавил, что другие средства защиты, в том числе защитные костюмы и антисептики, также производятся в России.

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