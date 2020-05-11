Молдавия вернется к переговорам с Россией о предоставлении кредита на €200 млн

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна вновь обратится к российской стороне с просьбой возобновить переговоры о предоставлении кредита в размере €200 млн, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Конституционный суд аннулировал подписанное соглашение между двумя государствами о предоставлении такого кредита.

Додон отметил, что правительство не согласно с таким решением, как и большинство жителей. Власти республики не могут оспаривать решение суда, однако они и не хотят отказываться от финансовой поддержки России. В связи с этим Молдавия вновь обратится к правительству РФ с просьбой начать новую процедуру переговоров о предоставлении этого кредита.

«В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита», — добавил Додон.

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