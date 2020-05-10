Учреждения культуры могут претендовать на нулевую налоговую ставку на прибыль
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Российские театры, библиотеки и музеи могут претендовать на нулевую ставку по налогу на прибыль на некоторые виды деятельности, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Перечень видов деятельности закреплен в постановлении. В частности, для театров налоговые послабления распространяются на подготовку спектаклей и гастрольную деятельность; для музеев – на изучение музейных предметов и музейных коллекций; для библиотек – на осуществление библиографической и информационной деятельности.
Постановление вступает в силу с момента публикации, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.