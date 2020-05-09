Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии

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После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Можно прогнозировать рост заработных плат в тех сферах, где будет выше спрос на товары и услуги», — пояснила эксперт.

Рост зарплат также ожидается в IT-сфере, так как многие компании сочтут, что выгоднее перевести сотрудников на удаленную работу.

В тех отраслях, которые больше всего пострадали от режима самоизоляции (туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, перевозки) и после, скорее всего, не будет роста заработных плат, считает Иванова-Швец.

«В целом рынок труда ждет много изменений, и в выигрыше останутся те компании и те работники, которые готовы быстро меняться, принимать нестандартные решения и не бояться нового», — резюмировала специалист.

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