Владельцы торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил Госдуму не принимать проект о предоставлении арендаторам права на одностороннее расторжение договора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее письмо главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову направил управляющие директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Совет считает, что принятие законопроекта повлечет «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления». В случае коллапса торговые центры пройдут через дефолты и перейдут к банкам и государству, которые не смогут вернуть их экономическую и социальную ценность в среднесрочной перспективе.

В РСТЦ также заявили, что отрасль сама нуждается в поддержке государства, в частности необходимо ее включение в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии.

Ранее стало известно, что в Госдуму поступил законопроект, согласно которому арендаторы недвижимости смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор без взимания любых плат, в том числе за отказ от договора и за убытки в виде упущенной выгоды.

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