Арендаторам могут позволить расторгать договоры в одностороннем порядке

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Госдуму поступил законопроект, согласно которому арендаторы недвижимости смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о добросовестных арендаторах, которые заключили договоры до введения режима повышенной готовности, и доход которых упал более чем на 50% с этого времени.

Согласно законопроекту, они получат право расторгнуть договоры с арендодателями в одностороннем порядке, без взимания любых плат, в том числе за отказ от договора и за убытки в виде упущенной выгоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Продал и забыл: авиакомпании не вернут деньги за билет

Переезжают в «однушки»: почему дешевеет аренда жилья

Каршеринг на самоизоляции