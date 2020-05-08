Арендаторам могут позволить расторгать договоры в одностороннем порядке

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В Госдуму поступил законопроект, согласно которому арендаторы недвижимости смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о добросовестных арендаторах, которые заключили договоры до введения режима повышенной готовности, и доход которых упал более чем на 50% с этого времени.

Согласно законопроекту, они получат право расторгнуть договоры с арендодателями в одностороннем порядке, без взимания любых плат, в том числе за отказ от договора и за убытки в виде упущенной выгоды.

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