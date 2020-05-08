РЖД фиксирует продолжение роста отправки социально значимых грузов

В апреле 2020 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» отмечен рост погрузки ряда социально значимых грузов, в том числе продовольственных товаров, моющих средств — говорится в поступившем в пятницу в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Так, отправка сахара выросла на 16% по сравнению с мартом 2020 года, до 472,6 тыс. тонн, основных сортов муки – на 7%, до 254 тыс. тонн.

Кроме того, погружено 466,7 тыс. тонн подсолнечного масла (+7%), 22,8 тыс. тонн макарон и макаронных изделий (+2,2%), 33 тыс. тонн гречневой крупы (+18,2%), 4,4 тыс. тонн сухого и 3 тыс. тонн сгущенного молока (рост в 1,7 и в 2,3 раза соответственно), свыше 11 тыс. тонн рыбных консервов (рост в 1,6 раза), 10,4 тыс. тонн овощных консервов (+36,1%), около 7 тыс. тонн мясных консервов (+3,8%), 3,9 тыс. тонн молочных консервов (рост в 1,5 раза), 1,2 тыс. тонн натурального кофе (рост более чем в 2,2 раза).

Также отправлено потребителям 4,9 тыс. тонн хозяйственного мыла (+12,5%), 2,9 тыс. тонн жидких моющих средств (+10,3%).

«Учитывая сохранение сложной эпидемиологической обстановки, компания держит на особом контроле перевозки социально значимых грузов — продуктов, медикаментов, дезинфицирующих и моющих средств, помогая грузоотправителям отслеживать их продвижение и доставку клиентам с помощью цифровых сервисов», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.